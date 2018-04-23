В России открылась бесплатная онлайн-школа для активистов «Теплосеть»

В России молодым людям крайне сложно самостоятельно запустить неформальное сообщество или общественную акцию. К такому выводу пришли создатели образовательной платформы для активной молодежи «Теплосеть». Эксперты убеждены, что набор знаний и навыков, полученных в онлайн-школе, даст силы простому гражданину, который хочет решить какую-либо социальную проблему.

Онлайн-школу запустила команда общественного образовательного проекта «Теплица социальных технологий». Исследование, проведенное Теплицей в октябре 2017 года , показало, что около 12 миллионов человек, живущих в городах с численностью до 500 тысяч человек, вообще не имеют доступа к федеральным сетевым общественным организациям.

— У многих молодых людей нет возможности найти точку входа в активизм, — объяснил «Новой» руководитель Теплицы Алексей Сидоренко.

«Для активиста существуют лишь два поляризационных направления. Это либо хардкорный активизм, после которого вами заинтересуется «Центр Э», либо есть политически ангажированные молодежные движения (молодежный парламент, дружинники)».

— (продолжает) Нет возможности сделать что-то независимое, не политически ангажированное и низовое. Для нас важно дать карту, компас для молодых людей. А еще важно обогреть кусочек вселенной вокруг себя, чтобы не было унизительно жить в мире, где вы ничего не можете. Сегодня все решения власти принимаются без нас. Набор знаний и навыков в Теплосети дает силы простому гражданину», — говорит Сидоренко.

На платформе «Теплосеть» пользователь в форме игры получит универсальный набор навыков по созданию неформальных сообществ, запуску социальных проектов, организации городских событий. Также можно обучиться новым профессиям: верстальщика, программиста, комьюнити-менеджера или менеджера некоммерческой организации.

Всего шесть направлений: «саморазвитие», «создание сообщества», «прикладные цифровые навыки», «web-технологии», «дизайн мероприятий», «гуманитарная грамотность». Участники проходят обучающие блоки, зарабатывают баллы, создают сообщества и новые сайты, а также проводят мероприятия.