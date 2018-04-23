Минфин США предложил Дерипаске продать акции «Русала» и снять за это санкции

Минфин США готов снять санкции с компании «Русал» и ее дочерних структур, если бизнесмен Олег Дерипаска продаст контрольный пакет акций компании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства.

«„Русал“ попал под санкции из-за его связи с Олегом Дерипаской, но правительство США не нацелено на трудолюбивых людей, зависящих от „Русала“ и его дочерних компаний», — заявил глава Минфина США Ствиен Мнучин.

В сообщении добавляется, что компания обратилась к министерству для исключения из санкцонного списка. При этом срок вступления ограничительных мер перенесли на 23 октября 2018 года

Напомним, перед объявлением новых санкционных мер США Дерипаска покинул пост президента «Русала». Однако компании En+, которая подконтрольна Дерипаске, принадлежит 48,13% акций «Русала». После попадания в санкционный список акции компании на бирже упали до исторического минимума, в «Русале» заявили об опасности технического дефолта.