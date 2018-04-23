В результате наезда фургона на толпу людей в Торонто пострадали до 10 человек

Белый микроавтобус наехал на толпу людей на пересечении улиц в Торонто, по предварительной информации, пострадали от восьми до 10 человек. Об этом говорится в твиттере канадской полиции.

Водитель автобуса скрылся с места наезда. Позже полиция сообщила о его задержании. Район вокруг места происшествия оцеплен. Инцидент произошел около 13:30 по местному времени.

В Метро Торонто в районе происшествия приостановило сообщение поездов. Полиция не объявила случившееся попыткой теракта. О причинах наезда на пешеходов также неизвестно.