«Мемориал» признал коломенского активиста политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал коломенского активиста Валентина Соколова, осужденного после публикаций в соцсетях по статье о возбуждении ненависти, политзаключенным. Об этом говорится на сайте организации.

Следствие настаивало, что Соколов опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» картинку с текстом, которые возбуждало ненависть к русским, а на своей странице в фейсбуке — два видео с расистским содержанием.

По словам обвиняемого, видео в фейсбуке опубликованы не на его личной странице, а на фейковой, которую регистрировал не он, а в «Одноклассниках» он сделал репост с осуждающим комментарием.

В МВД не смогли доказать, принадлежат ли страницы в фейсбуке именно Сколкову или нет, более того, справка провайдера показала, что абонент Соколова не соединялся с социальной сетью в дни публикации роликов.

В «Мемориалн» уголовное дело Соколова связывает с его гражданской деятельностью в Коломне и Воскресенске. В частности, активист выступал против строительства мусоросжигательного завода, расширения мусорного полигона «Воловичи». Он также баллотировался в депутаты областной думы и критиковал действующую власть.

В январе 2018 года Воскресенский городской суд приговорил Соколова к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Позже Московский областной суд смягчил наказание до 8 месяцев колонии.