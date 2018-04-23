В Москве приговорили к трем годам колонии брата журналиста Ильи Жигулева по статье о хранении наркотиков

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии общего режима брата журналиста «Медузы» Ильи Жегулева Леонида Жигулева, обвиняемого в хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК), сообщила «Медуза».

Жегулев частично признал вину, а само дело рассматривалось в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств. Следователи так же не стали предъявлять обвинения по статье о сбыте наркотиков.

Леонида Жегулева задержали 30 ноября 2016 года возле дома своей матери. Причину остановить его полицейские объяснили тем, что Жегулев показался им подозрительным.

По его словам, в момент задержания он сначала в течение нескольких минут простоял у полицейской машины, после чего его попросили рассказать, что находится у него в карманах. Жегулев ответил, что там ключи и мелочь, после чего оперативник достал у него из кармана пакет с 26 граммами гашиша.

При осмотре его квартиры полиция нашла еще около 100 граммов гашиша и весы. Подсудимый настаивает, что ему все это подбросили. В дальнейшем защита Жегулева выяснила, что полицейские и приглашенные в квартиру понятые были знакомы.