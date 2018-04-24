Страны G7 заявили о возможном ужесточении санкций против России

Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) могут ввести новые санкции против России из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто, которое опубликовано на официальном сайте G7.

«Учитывая ответственность России за конфликт, мы призываем Россию незамедлительно стабилизировать ситуацию в сфере безопасности в Донбассе. Мы напоминаем, что срок действия касающихся Донбасса экономических санкций напрямую связана с полным и безоговорочным выполнением Россией Минских договоренностей», — говорится в заявлении.

Снять санкции страны G7 пообещали только в том случае, если Москва будет соблюдать Минские соглашения.

Кроме того, страны G7 обвинили Россию в «безответственном и дестабилизирующем поведении» и ее «вмешательства в демократические системы других стран». Они призвали Москву перестать это делать и заметили, что такое поведение «негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества».

Ранее Евросоюз продлил срок действия экономических санкций и санкционных мер против 150 граждан и 38 компаний России на шесть месяцев — до 31 июля 2018 года. Такое решение связано с невыполнением Минских соглашений. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.