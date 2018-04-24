Акции «Русала» в Гонконге выросли почти на треть после заявления США о возможности снятия санкций

На Гонконгской бирже акции компании «Русал», по данным на 8:00 мск, выросли на 31% по сравнению с предыдущей сессией — до двух гонконгского доллара за штуку.

На закрытии предыдущей торговой сессия акции компании торговались на уровне 1,52 гонконгских долларов. На открытии сегодняшних торгов стоимость акции компании составила 1,92 гонконгского доллара.

Накануне Минфин США заявил, что «Русал» может быть выведен из-под санкций, если контроль над ним перестанет принадлежать Олегу Дерипаске. «„Русал“ попал под санкции из-за его связи с Олегом Дерипаской, но правительство США не нацелено на трудолюбивых людей, зависящих от „Русала“ и его дочерних компаний», — заявил глава Минфина США Ствиен Мнучин.

При этом срок вступления ограничительных мер перенесли на 23 октября 2018 года. До этого времени американский Минфин будет рассматривать ходатайство «Русала» об исключении из санкционного списка

Напомним, перед объявлением новых санкционных мер США Дерипаска покинул пост президента «Русала». Однако компании En+, которая подконтрольна Дерипаске, принадлежит 48,13% акций «Русала». После попадания в санкционный список акции компании на бирже упали до исторического минимума, в «Русале» заявили об опасности технического дефолта.