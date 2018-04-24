При наезде фургона в Торонто погибли 10 человек

Число жертв при наезде фургона на пешеходов в Торонто возросло до 10 человек, еще 15 человек пострадали. Об этом заявили в местной полиции, передает CBC.

Кроме того, в полиции подтвердили задержание водителя. Это 25-летний житель города Ричмонд Хилл в провинции Онтарио Алек Минасян. В его доме проводятся обыски. Мотивы Минасяна выясняются. По данным CBC, он не связан ни с какими террористическими группировками.

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл заявил, что пока нет оснований повышать уровень террористической опасности в стране, который в данный момент оценивается как средний и не менялся с октября 2014 года.

Накануне около 13.30 по местному времени (20.30 мск) белый фургон наехал на пешеходов на улице Янг на севере Торонто. По словам очевидцев, машина перед остановкой «врезалась во все подряд». Полицейские окружили водителя, и тот сдался, бросив перед этим на землю предмет, который находился у него в руках.

Напомним, в Торонто проходит встреча глав МИД стран G7.