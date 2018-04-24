Цена на нефть марки Brent превысила 75 долларов впервые с 2014 года

Цена барреля нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне превысила отметку в 75 долларов впервые с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:25 мск, июньские фьючерсы на Brent торговались по 75,09 доллара. Затем цена нефти немного снизилась, на внебиржевых торгах утром 24 апреля баррель Brent стоил 74,89 доллара.

Трейдеры связывают повышение цены со снижением запасов сырой нефти в США ​и сокращением поставок из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что в феврале 2018 года Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти. Россия удерживала первое место 11 месяцев, производя примерно 9,533 млн барр/сутки. В феврале 2018 года добыча Саудовской Аравии выросла примерно до 9,982 млн барр/сутки, что позволило ей выйти на первое место по нефтедобыче в мире.

В начале года Минэкономразвития заявило, что при среднегодовых ценах на нефть в 65 доллара за баррель бюджет на 2018 год будет профицитным — до 1% ВВП. Предыдущий раз доходы бюджета России превышали расходы в 2011 году.