В ГИБДД решили изменить правила сдачи экзамена на водительские права

В России введут объединенный экзамен на водительские права, который будет содержать элементы площадки и города. Об этом глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал в интервью «Коммерсанту».

Черников напомнил, что сейчас практическая часть экзамена на права разбита на две части: площадку и вождение в городе. Ведомство хочет их объединить, чтобы можно было видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях.

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», – сказал Черников.

Навыки вождения на площадке будут проверять на внутренних экзаменах в автошколах, добавил он.

Черников также отметил, что сейчас не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.

Предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки. По оценке главы инспекции, в течение года подготовка изменений «выйдет на финишную стадию».

С осени 2014 года в России сделали обязательными посещение автошколы для сдачи экзамена на права. Самоподготовка с тех пор больше не учитывается.