Суд арестовал экономиста Центробанка по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, задержанного по делу о вымогательстве 150 тысяч евро. Об этом сообщает Интерфакс.

Как следует из базы суда, Юргелевич подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как рассказал информированный источник агентства, Юргелевич был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе в рамках уголовного дела о вымогательстве за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков.

По информации «Коммерсанта», Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич вымогали деньги у руководства ООО «Банк БКФ», утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства банка 150 тысяч евро.

Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне. На встречу Игорь Юргелевич пришел один и был пойман с поличным. Отцу и сыну предъявили обвинение в мошенничестве — по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ они не могли.

Представляющий интересы Алексея Юргелевича адвокат Владимир Назимко сообщил изданию, что его подзащитный своей вины не признает. Юргелевич-старший, по данным «Коммерсанта», свою вину полностью признал.