В 2017 году Россия выделила более 1,2 млрд долларов развивающимся странам

В 2017 году Россия выделила более 1,2 миллиарда долларов на помощь развивающимся странам. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН», — уточнил он.

По его словам, Россия поддерживает государства на постсоветском пространстве, а также «давних стратегических партнеров в Латинской Америке и Азии».

Панкин пояснил, что речь идет о помощи государства, а также программах российских компаний: «Многие наши компании, которые на протяжении последних двадцати лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождали свою деятельность инвестированием в социальные проекты по образованию, обучению и в связанные с борьбой с болезнями программы».

В 2016 году на помощь иностранным государствам из российского бюджета перечислили 1,02 миллиарда долларов против 1,16 миллиарда годом ранее, говорилось осенью 2017 года в докладе РАНХиГС и Института Гайдара. По данным экспертов, за 11 лет эти расходы увеличились в 11 раз, с 101,3 миллиона долларов в 2005 году.