Компании Игоря Чайки и «Ростеха» выиграли конкурсы на утилизацию мусора из Подмосковья

Структура «Ростеха», «РТ-инвест», выиграла конкурс на вывоз мусора из трех районов Подмосковья, утилизацией мусора еще в одном районе займется компания «Хартия», которая принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на министерство экологии Московской области.

Сумма контрактов структур «Ростеха» составила 109,1 млрд рублей, ей отошел мусор из Сергиево-Посадского, Каширского и Рузского кластеров. Компания Чайки получила контракт на 34,9 млрд рублей в Ногинском кластере.

Таким образом, эти структуры в общем получат 144 млрд рублей из 187,7 млрд рублей, которые регион готов заплатить за «обработку, утилизацию, обезвреживание отходов». Остальные деньги получат «СПМ Долгопрудный» (Воскресенский район), ООО «Экопромсервис» (Алексинский район) и «МСК-НТ» (Чеховский район).

Эти компании будут работать с отходами с 2019 года. С операторами будут обязаны заключать все договоры на вывоз мусора муниципалитеты, уточнила газета «Ведомости».

Напомним, компания Игоря Чайки она уже занимается вывозом мусора в Северо-Востоочном и Восточном округах Москвы. Компания «Хартия» также стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области. Стоимость контракта составит около 16 млрд рублей.