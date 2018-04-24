Защитник съел материалы из дела своей доверительницы и теперь будет лечиться

40-летний Максим Бушин съел материалы из дела своей доверительницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина, а также пресс-служба московской прокуратуры.

Инцидент произошел 7 декабря 2017 года. Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

В отношении Бушина возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину.

Cуд признал Бушина виновным, назначил штраф в 50 тыс. рублей и курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. Приговор пока не обжалован, и не вступил в законную силу.

По данным Legal. Report, сотрудники ГИБДД передали в суд копии съеденных документов. Подзащитную Бушина лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей.