Власти Финляндии отказались от безвозмездной выплаты 560 евро в месяц неработающим гражданам

Правительство Финляндии прекратит эксперимент по выплате безусловного базового дохода (БОД) в размере 560 евро в месяц, эту сумму давали безвозмездно двум тысячам человек в рамках эксперимента. Об этом сообщил BBC News.

Эксперимент начали проводить с января 2017 года, а закончить его решили в конце 2018. Государственный институт социального обеспечения Kela, который регулировал эти выплаты, случайным образом выбрал две тысячи неработающих человек и распорядился заменить им пособие по безработице на БОД.

Даже после того, как эти граждане находили работу, выплаты не прекращали, как это было с пособиями по безработице. Эксперимент для проверки гипотезы о том, что безработица снизится, если государство начнет выплачивать пособие вне зависимости от того, работает гражданин или нет.

Это, в свою очередь, позволит гражданам делать ту работу, которую они хотят, даже низкооплачиваемую, и не заботиться о том, что они останутся без денег.

Kela хотел расширить рамки эксперимента и на уже работающих граждан, и попросил увеличение финансирования от государства еще от 40 до 70 млн евро. Однако Финляндия отказалась это делать и завершила эксперимент.

При этом результаты будут опубликованы не раньше конца 2019 года. Как отмечали ученые, эксперимент может быть признан удачным, если в результате выплаты БОД безработица снизиться.

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Эксперимент о выплате безусловного дохода также проводится в Нидерландах. Там в начале 2017 года планировали запустить аналогичную плотную программу с 2017 года, по которой 250 малоимущих граждан будут получать по 960 евро в месяц.

О подобном эксперименте говорили и в Африке. Благотворительная организация GiveDirectly планировала в 40 деревнях Кении безвозмедно выдавать по 75 американских центов в день в течение 12 лет, в 80 деревнях — в течение двух лет. Еще в 80 деревнях участникам разом выдадут весь объем пособия за два года.