Собиравшей подписи за Путина украинке вручили уведомление о госизмене

Украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене жительнице Крыма, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина на мартовских выборах главы государства и была задержана, . Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на представителя подразделения ведомства на полуострове Татьяну Тихончук.

«Задержанному вчера на КПВВ „Чонгар“ лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены», — рассказала она.

23 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом женщину, которая была «доверенным лицом Путина» на полуострове во время избирательной кампании.

По его словам, она незаконно проводила сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина на выборах, действовала в интересах России и неправительственной организации «Волонтеры Победы».

Генпрокурор не назвал имени задержанной и не раскрыл подробности произошедшего. По данным «Новой газеты», речь идет о руководителе крымского отделения движения Елене Одновол.

Киев считает территорию полуострова оккупированной, а выборы президента, которые там проходят — незаконными. Генпрокуратура Украины создала в городе Херсон прокуратуру Автономной республики Крым. Все это произошло после того, как в марте 2014 года прошел референдум о независимости Крыма от Украины.