Правозащитники из 13 стран попросили Google и Amazon поддержать Telegram

Правозащитные организации из 13-ти стран обратились с открытым письмом к руководству Google, Amazon, Microsoft и Apple в защиту Telegram, сообщил в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера.

Обращение подписали правозащитники из России, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении и ЮАР. Все они «осуждают атаку на интернет в России и просят не содействовать в этом российским властям».

В документе отмечается, что «в России создается опасный прецедент». «Ограничительные действия государства, подобные этим, подрывают демократические структуры в странах, где господство закона оспаривается правозащитниками», — говорится в письме.

Ранее Чиков рассказал, что на горячую линию к юристам «Агоры» обратились 150 интернет-сервисов, которые попросили о помощи из-за массовой блокировки Роскомнадзором IP-адресов в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram.

16 апреля Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы начал блокировать Telegram. Администрация мессенджера отказалась предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки.

Заблокированными оказались миллионы адресов, которые могли использоваться для обхода блокировок, в частности, облачные хранилища Amazon, Microsoft и некоторые IP-адреса Google. Несмотря на усилия Роскомнадзора, Telegram продолжает работать.