СК опросил Манского в рамках проверки «Артдокфеста» по заявлению депутата Госдумы

Следственный комитет опросил организатора международного фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталия Манского, сообщил «Новой газете» адвокат правозащиты «Открытой России» Сергей Бадамшин.

Опрос прошел в рамках проверки фестиваля по заявлению депутата Госдумы от «Справедливой России» Анатолия Грешневикова.

Парламентарий пожаловался в следственные органы на, что на фестивале происходит «пропаганда национальной розни и возбуждение ненависти к русскому народу».

Манский сообщил следователю, ему ничего неизвестно о жалобах на фестиваль, и что он направлен на «развитие документального кино, поиск новых форм неигрового кинематографа, развитие киноязыка».

По словам Манского, ни одна из работ, представленных на фестивале, не пропагандирует национальную рознь и не разжигает ненависть к русскому народу.

Организатор «Артодокфеста» также заявил, что считает все обвинения «недопустимыми и оскорбительными».

Ранее Грешневиков пожаловался также на выставку Стерджесса «Без смущения». Тогда тоже опросили Манского. Он ответил, что ему ничего неизвестно об организаторе и он не может дать комментариев.