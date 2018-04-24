СК опросил Манского в рамках проверки «Артдокфеста» по заявлению депутата Госдумы
Юлия Репринцевакорреспондент
Следственный комитет опросил организатора международного фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталия Манского, сообщил «Новой газете» адвокат правозащиты «Открытой России» Сергей Бадамшин.
Опрос прошел в рамках проверки фестиваля по заявлению депутата Госдумы от «Справедливой России» Анатолия Грешневикова.
Парламентарий пожаловался в следственные органы на, что на фестивале происходит «пропаганда национальной розни и возбуждение ненависти к русскому народу».
Манский сообщил следователю, ему ничего неизвестно о жалобах на фестиваль, и что он направлен на «развитие документального кино, поиск новых форм неигрового кинематографа, развитие киноязыка».
По словам Манского, ни одна из работ, представленных на фестивале, не пропагандирует национальную рознь и не разжигает ненависть к русскому народу.
Организатор «Артодокфеста» также заявил, что считает все обвинения «недопустимыми и оскорбительными».
Ранее Грешневиков пожаловался также на выставку Стерджесса «Без смущения». Тогда тоже опросили Манского. Он ответил, что ему ничего неизвестно об организаторе и он не может дать комментариев.