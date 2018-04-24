«Роснефть» стала единственным поставщиком нафтила для запуска ракет «Роскосмоса»

Правительство России назначило компанию «Роснефть» единственным поставщиком нафтила для запуска ракет «Роскосмоса» на 2018–2019 годы. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Нафтил — это нетоксичное топливо, которое используется в российских ракетах «Союз» и «Ангара». Его единственным производителем в России является «Роснефть», топливо выпускается в Ангарской нефтехимической компании.

До этого в «Роскосмосе» заявляли, что ракету-носитель «Союз-2» на космодроме «Восточный» планируют перевести на нафтил до 30 июня 2019 года. В феврале 2018 года источник Интерфакса заявлял, что нафтил придет на смену керосину уже в 2020 году.

По его словам, переход к новому топливу необходим, потому что истощаются запасы запасов нефти 4-го горизонта Анастасиевско-Троицкого, где делают керосин для маршевых двигателей ракет такого типа.

Напомним, что «Роснефть» также является единственным поставщиком топлива для машин Следственного комитета в 2018-2019 годах. По словам источников СМИ, у СКР сейчас не более 4000 легковых автомобилей и микроавтобусов. Поставщиком топлива для СК компания стала в 2015 году.

«Роснефть» стала поставлять топливо для служебного транспорта МВД России в 2016 году, позже премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил распоряжении на 2018-2019 года. Более того, топливо для нацгвардии также поставляет «Роснефть».

В июле 2014 года «Роснефть» выбиралась как поставщик моторного топлива, авиационного топлива и противоводокристаллизационной жидкости (с услугой «заправки в крыло») для МЧС.