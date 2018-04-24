Стал известен «длинный список» премии «Большая книга»

Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» объявил «длинный список» тринадцатого сезона премии. В него вошло 41 произведение, сообщили «Новой газете» в пресс-службе премии.

В списке, в частности, оказались писатели: Павел Басинский («Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой»), Алексей Варламов («Душа моя Павел»), Дмитрий Глуховский («Текст»), Наталья Громова («Ольга Берггольц: смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы»), Борис Минаев («Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х»), Марина Москвина («Крио»), Виктор Пелевин («iPhuck 10»), Людмила Петрушевская («Нас украли. История преступлений»), Мария Степанова («Памяти памяти»), Сергей Шаргунов («Свои») и другие.

Теперь Совету экспертов предстоит отобрать лучшие произведения из «длинного списка». В итоговый список («список финалистов») включается от восьми до пятнадцати работ.

В этом году в Совете экспертов работают заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова, филолог и редактор Алексей Михеев.

Национальная премия Большая книга была учреждена «Центром поддержки отечественной словесности». Председателями совета в разные годы были писатели Даниил Гранин, Эдвард Радзинский, Владимир Маканин, Андрей Битов, Александр Архангельский, критик Дмитрий Бак. Премия присуждается с 2005 года.

В конце 2017 года лауреатом премии «Большая книга» стал писатель Лев Данилкин («Ленин. Пантократор солнечных пылинок»), второе место занял Сергей Шаргунов («Катаев. Погоня за вечной весной»), третье — Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев»). Писательница Виктория Токарева получила приз за вклад в литературу.