«Дождь»: Игорь Шувалов покинет правительство в мае

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов намерен покинуть свой пост после инаугурации президента России Владимира Путина, у которого он уже «получил добро» на уход, утверждают пять источников «Дождя».

«Главная причина ухода — желание самого Шувалова», — рассказали собеседники телеканала. На место вице-премьера рассматривают и помощника президента Андрея Белоусова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Дождю», что ему «ничего не известно» о грядущей отставке вице-премьера, представители Белоусова и Шувалова комментировать информацию также отказались.

Тем не менее, источники СМИ утверждают, что Шувалов может получить должность в руководстве МГУ. «Человек, близкий к правительству, слышал, что Шувалов мог бы возглавить важнейший проект МГУ — Научно-технологическую долину (над ее концепцией работал фонд Екатерины Тихоновой, которую СМИ и Минфин США называли «дочерью Владимира Путина»)», — отмечает «Дождь».

Собеседники телеканала утверждают, что премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост, в правительстве также останется и вице-премьер Аркадий Дворкович, однако его полномочия будут урезаны.

«Пока все идет к тому, что костяк команды останется, в условиях санкций и внешнего давления Путин вряд ли захочет идти на кардинальные перемены», — добавляет «Дождь».

Напомним, Игорь Шувалов пришел в правительство в 2000-х годах. Он возглавил аппарат кабинета министров, а затем стал помощником президента. В 2005 году Путин также назначил его личным представителем в G8.