В Mail.ru отвергли поиск и блокировку VPN и прокси-серверов

В компании Mail.ru Group заявили, что не помогали находить и блокировать VPN и прокси-серверы, которые использовались для обхода блокировки Telegram, этим занимался один из клиентов, он уже заблокирован.

«Действительно на арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе происходила данная активность. Утром мы заблокировали этого клиента, потому что мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — заявил РБК неназванный представитель компании.

Он рассказал, что несколько дней назад активисты разместили на облачных серверах компании прокси-сервера для обхода блокировок Telegram, в результате Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов Mail.ru Group.

О том, что Mail.ru может заниматься поиском VPN и прокси-серверов, которые используются для обхода блокировок Telegram, чтобы их впоследствии заблокировал Роскомнадзор, говорилось в телеграм-канале «ЗаТелеком» (его ведет исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев).

«РКН начал банить даже те прокси, которые никогда реально не пропускали трафик юзеров и вообще себя никак не проявляли. Стали собирать логи. Нашли, что первый запрос всегда от Mail.ru, затем бан», — написал он.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Telegram продолжает работать, однако пострадали сайты, не связанные с мессенджером, — в частности, подсети Google и Amazon, мессенджер Viber.