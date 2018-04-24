«Роскомсвобода» призвала жаловаться на блокировки Роскомнадзора в МВД

Юристы проекта «Роскомсвобода» призвали пользователей интернета, пострадавших от блокировок Роскомнадзора, писать жалобы в МВД России. В жалобах юристы советуют требовать проверки действий ведомства на предмет нарушения прав граждан или организаций. Объявление опубликовано на сайте проекта.

В нем говорится, что если из-за действий Роскомнадзора пользователь не смог посетить сайт, не включенный в Единый реестр запрещенных сайтов, то в действиях высшего руководства Роскомнадзора могут присутствовать признаки состава административного правонарушения по статье 13.18 КоАП РФ «Воспрепятствование работе сайтов в сети Интернет»; преступления по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций».

«Полагаю, за последние несколько дней все могли убедиться в том, что Роскомнадзор точно уже перешел черту. За эти пять лет мы привыкли к блокировкам то одного, то другого сайта, но такого не было никогда. Налицо все признаки намеренного массового шатдауна. С точки зрения международного права, это грубое нарушение основных принципов, сформулированных ООН, при ограничении доступа к запрещенной информации», — заявил ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Он добавил, что «действия Роскомнадзора по внесению целых подсетей для того, чтобы заблокировать Telegram, очевидно непропорциональны и наносят существенный экономический ущерб российскому интернет-бизнесу и нарушают права миллионов граждан на свободу информации». В связи с этим юристы проекта будут добиваться «от МВД и органов прокуратуры тщательной проверки принятых решений и наказания виновных».

«Все пострадавшие пользователи и предприниматели имеют право защищать свои права и обращаться с подобными заявлениями. Это их конституционное право на защиту от противоправных действий тех должностных лиц, которые, судя по всему, желают полностью разрушить российский интернет», — отметил Дарбинян.

Пользователи могут либо самостоятельно подать заявление в МВД, либо подготовить коллективную жалобу, говорится в объявлении. Юристы проекта просят прислать скан заявления в «Роскомсвободу», чтобы они могли отслеживать и консолидировать все жалобы. Также они предлагают пользователям измерить, как провайдеры ограничивают доступ к добропорядочным сайтам.

На прошлой неделе правозащитная организация «Агора» объявила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру и ЕСПЧ с просьбой проверить законность действий Роскомнадзора в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram. «Агора» защищает интересы компаний, пострадавших от блокировок ведомства. По данным руководителя «Агоры» Павла Чикова, на горячую линию к юристам организации обратились 150 интернет-сервисов, которые попросили о помощи.

Также во вторник директор спортивного интернет-портала Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил, что Роскомнадзор заблокировал стандартный шрифт Google, которым пользуются многие популярные ресурсы в российском сегменте интернета, в том числе и портал Sports.ru. Из-за этого у сайта произошли сбои в работе.

РКН вчера забанил шрифт на @sportsru; мы используем один из стандартных гугловских, а вчера под бан угодил https://t.co/XDNNdDXryY. Пришлось срочно откладывать всё остальное и переносить шрифты к себе.



Шрифт! Я не шучу. Да и это уже не смешно. — Дмитрий Навоша (@navosha) April 24, 2018

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram на территории России. Мессенджер продолжает работать, однако пострадали не связанные с ним сайты, например, подсети Google и Amazon, мессенджер Viber.