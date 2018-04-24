Мэрия Москвы не согласовала акцию Навального «Путин нам не царь»

Мэрия Москвы не согласовала заявку столичного штаба политика Алексея Навального на проведение митинга 5 мая на Тверской улице. Политик в своем твиттере призвал выходить на акцию вопреки решению городских властей.

«Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и „Единой России“. Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции <...> Выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы», — написал он.

Ранее сторонники политика в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске подали заявки на проведение протестных акций «Он нам не царь» 5 мая.

Акция приурочена к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В марте Владимир Путин в четвертый раз победил на выборах президента России, набрав 76% голосов.