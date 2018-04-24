Африканскую студентку решили выслать из России из-за репоста видео с концерта

Нижегородский областной суд постановил выдворить из России студентку Приволжского исследовательского медицинского университета из Зимбабве Кудзай Нямаребву и оштрафовал ее на пять тысяч рублей за «ведение миссионерской деятельности». Об этом сообщает «Дождь».

Ее признали виновной в нарушении правил пребывания в России после того, как девушка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пригласила знакомых на концерт африканской музыки.

В постановлении суда говорится, что Нямаребву осуществляла миссионерскую деятельность в религиозной организации Объединение церквей христиан веры евангельской, хотя въехала в Россию по студенческой визе. Суд назначил ей наказание по части 2 статьи 8.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).

Как рассказала ее подруга Галина Лямина, Нямаребву не говорит по-русски и не могла вести миссионерскую деятельность. «Организация [Объединение церквей христиан веры евангельской — прим. Дождя] в городе известная, она существует уже около двадцати лет. Это был концерт музыки, который организовали студенты-иностранцы. Это закрытое мероприятие, никаких анонсов в паблике и СМИ не было», — сказала Лямина. По ее словам, иностранные студенты «после этой истории резко почистили страницы».

Лямина уточнила, что Нямаребву учится на последнем шестом курсе медицинского университета, впереди — экзамены и диплом. Это обстоятельство было учтено судом, который отсрочил выдворение иностранной студентки до конца июня, чтобы дать ей возможность доучиться.