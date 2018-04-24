Мосгорсуд подтвердил приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, осужденной на четыре года условно за экстремизм и растрату, передает Интерфакс. Таким образом, приговор Мещанского суда вступил в законную силу и подлежит исполнению.

«Приговор Мещанского суда Москвы от 5 июня 2017 года оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии Мосгорсуда.

Адвокаты Шариной — Иван Павлов и Евгений Смирнов — просили суд апелляционной инстанции отменить приговор. Они настаивали на оправдании своей подзащитной, так как, по их мнению, вина Шариной не доказана.

Накануне Павлов сообщил о том, что Мосгорсуд объявил об отклонении жалобы защиты до завершения ее рассмотрения. Адвокат просил председателя суда разъяснить эту ситуацию.

«Прямо заявлять о том, что исход дела предрешен, раньше не решались. В связи с этой ситуацией стороне защиты пришла в голову идея: может быть, пресс-служба возьмет на себя смелость информировать и адвокатов о том, что их присутствие на заседании никак не повлияет на исход рассмотрения?», — прокомментировал ситуацию Павлов.

В июне 2017 года Мещанский районный суд приговорил Наталью Шарину к четырем годам условно. Ее обвинили в разжигании ненависти и вражды с использование служебного положения (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и в растрате в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд постановил, что Шарина распространяла в открытом доступе экстремистскую литературу. Кроме того, следствие считает, что в 2011-2013 годах экс-директор потратила на свою защиту по другому уголовному делу средства библиотеки и фиктивно устроила на работу в учреждение юристов. Шарина свою вину отрицает. Защита настаивает на отмене приговора и ее полном оправдании.