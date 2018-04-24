Суд оштрафовал задержанных в Москве около армянского храма

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф и обязательные работы в отношении уроженцев Армении, имеющих гражданство России, которые были задержанны во дворе Кафедрального собора Армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте в Москве за нарушение порядка проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мещанский суд рассмотрел 24 материала об административном правонарушении в отношении уроженцев Республики Армении и признал их виновными в нарушении порядка проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил 21 административный штраф по 20 тысяч рублей каждому, еще троим — обязательные работы на 40 часов», — сказала представитель суда.

Кроме того, суд признал двух активистов виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил каждому административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

23 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, которые пришли на несанкционированное мероприятие возле армянского храмового комплекса в Москве, чтобы обсудить судьбу Армении.

Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста оппозиции. Люди выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. По последним данным, задержали уже более 270 человек.

22 апреля Саргсян покинул переговоры с Пашиняном через три минуты после их начала. Оппозиционер хотел обсудить условия отставки премьера, а тот обвинил его в шантаже.