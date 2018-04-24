Защитника Надежды Савченко и Pussy Riot Марка Фейгина лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина. Об этом он рассказал «Новой газете».

«Меня лишили статуса за три сообщения в твиттере, одно из которых содержало нецензурное выражение. Они были написаны 19 июля 2017 года, и шестимесячный срок для наказания прошел. Вопреки кодексу профессиональной этики меня все равно лишили статуса», — сказал Фейгин.

По его словам, это решение является вопиющим нарушением как кодекса профессиональной этики, так и законодательства.

«Это было сделано по прямому указанию администрации президента и Минюст формально выступил заявителем», — уточнил он.

Он добавил, что решение действует год, но «совершенно очевидно, что никто и не когда не вернет Фейгина в адвокатуру».

«Я пока не знаю, буду ли обжаловать или нет. В нашей стране суда нет, они подтвердят это решение. Сейчас мне надо озаботиться моим будущим, потому что следующая стадия — тюрьма. Это они мне пытаются сказать», — сказал он.

Основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина адвокатского статуса стало представление Минюста и заявление адвоката Сталины Гуревич в связи с нецензурными высказываниями в ее адрес и в адрес ее доверителя — журналиста и блогера Анатолия Шария. Гуревич назвала поведение Фейгина признали неэтичным. Ему также запретили в течение года сдавать экзамен на статус адвоката.

Фейгин защищал участниц группы Pussy Riot, украинскую военнослужащую Надежду Савченко и националиста Ильи Горячева.

В августе прошлого года Совет Адвокатской палаты Москвы объявил предупреждения Фейгину за некорректные комментарии в интернете.