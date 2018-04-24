Сенатор Лисовский посоветовал заменить импортные лекарства на «аскорбинку и марганцовочку»

Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский на заседании Курганской областной думы призвал не преувеличивать роль иностранных лекарств, поскольку с расстройствами отлично справляются «аскорбинка и марганцовочка», сообщает Znak.com.

По его мнению, в связи с возможным запретом в России западных лекарств «поводов для беспокойства нет, ведь позиционированием дорогих импортных, в том числе и американских лекарств, специально занимается телевидение».

Как считает Лисовской, «россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России».

«К сожалению, долгое время с этим не боролись, соблюдали условия открытости рынка, но теперь, по всей видимости, нам придется к этому возвращаться», — заявил сенатор. Он считает, что часть препаратов Россия способна производить самостоятельно, а по некоторым наименованиям можно использовать аналоги из Азии.

13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, по которому предлагается запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, сырье и лекарства из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции. Отвечая на вопрос о возможных проблемах для россиян из-за запрета американских лекарств, депутат Госдумы Петр Толстой предложил россиянам «выплевывать» их и лечиться народными средствами, в частности корой дуба и отваром боярышника.

Затем спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Россию из США ввозят 1019 лекарственных препаратов, на 90 из них ограничения вводиться не будут, поскольку у них нет российских аналогов. Он добавил, что никто не будет принимать решений во вред себе.

Напомним, США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов.