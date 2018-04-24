Владелица «Бахетле» пожаловалась президенту Татарстана на продавцов домашней выпечки

Гендиректор сети продовольственных магазинов «Бахетле», депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова пожаловалась президенту республики Рустаму Минниханову на домашних хозяек, которые продают через соцсети выпечку собственного изготовления. Об этом сообщается на сайте совета по предпринимательству при президенте Татарстана.

«Это хендмейд, один-два пирога приготовили, потом входят в кураж, кайф, деньги. Переманивают из „Бахетле“ специалистов, потому что налоги на зарплату не надо платить. Для нас, добросовестных производителей, которые платят налоги, этот нелегальный бизнес забирает объемы. Вот там, в соцсетях, есть резерв для пополнения бюджета!», — сказала она.

Она добавила, что однажды заказывала торт через социальную сеть и отправила его на экспертизу, которая показала, что некоторые показатели были выше нормы — значит, изготовитель нарушил технологию.

«Если она готова выйти на рынок и продавать свои поделки, то пусть приходит в „Бахетле“ поработает. Зарплату хорошую получит», — предложила Латыпова.

В сеть «Бахетле» входят 23 магазина в восьми городах России. Они специализируются на продаже блюд собственного приготовления, в том числе кондитерских и мучных изделий.