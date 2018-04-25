В Совбезе ООН планируют обойти вето России для принятия резолюции по Сирии

Страны-члены Совета безопасности ООН рассматривают возможность обойти вето России, которое она постоянно накладывает на принятие резолюции о химической атаки в Сирии. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Западные державы боятся, что отсутствие механизма определения виновных не только дает Сирии свободу, в том числе на использование химического оружия, а также может нанести серьезный удар по международному порядку», — отмечает газета.

Газета пояснила, что в правилах Совбеза ООН прописана возможность обхода вето. Она закреплена в резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1950 года под названием «Единство в пользу мира».

Ее используют тогда, когда Совбез ООН не может решать важные вопросы из-за вето, наложенного одним из постоянных членов. Если девять членов из 15 согласны на ее использование, вопрос, на который постоянно накладывается вето, передается на обсуждение в Генассамблею.

Напомним, в апреле этого года Россия наложила вето на американский проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии. Позже против российского варианта резолюции проголосовали США, Великобритания и Франция. Москву поддержал только Пекин. Таким образом, вариант России также не был принят, так как не набрал девять необходимых голосов.

В резолюциях Москвы и Вашингтона есть главное отличие: кто будет определять виновных в применении химического оружия. Россия предлагала, что комиссия должна провести расследование и предоставить результаты в Совбез, который и вынесет решение. США настаивали на том, чтобы комиссия сделала выводы о химатаках в Сирии.

Ранее сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля на Думу сбросили хлорную бомбу, а позднее появились сообщения о еще одной атаке с использованием нервно-паралитического газа. По их данным, жертвами химической атаки стали 49 человек.

Власти США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Они подчеркнули, что история применения химоружия президентом Башаром Асадом против своего народа «не подлежит сомнению».

Однако Министерство обороны России информацию о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума опровергло.