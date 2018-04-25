Сенаторы в США потребовали от банков раскрыть связи с фигурантами «кремлевского списка»

Сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус разослали в восемь банков письма, с требованием раскрыть любую связь с бизнесменами, которые попали в «список олигархов», составленный Минфином США. Об этом сообщил Reuters.

Сенаторы попросили банк предоставить информацию о проверки счетов, которые контролируют «российские олигархи» за последние пять лет. Если такие проводились, то их результаты предоставить в сенат.

По словам сенаторов, если банки откажутся от предоставления данных, то они будут добиваться «более серьезных мер», в том числе правительственного расследования. Письма были направлены в Bank of America Corp, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин объяснил, что санкции введены из-за «целого ряда злонамеренных действий», включая кибератаки, попытки России «подорвать западные демократии», ее поддержку режима сирийского правительства, действий на Украине.