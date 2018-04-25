В Москве запретят продавать алкоголь за несколько дней до начала ЧМ-2018

Мэрия Москвы введет запрет на продажу алкоголя в городе не только в дни проведения Чемпионат мира по футболу, но и за несколько дней до начала соревнований. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилла Малышкина.

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания», — добавил чиновник.

Он также добавил, что в Москве разрабатывают специальный план, чтобы оказывать помощь нетрезвым болельщикам. Для них будут проводить «лечебные мероприятия» в больницах и поликлиниках.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 городах России. Россия примет этот турнир впервые. Матчи пройдут на 12 стадионах, финал Чемпионата мира пройдет в Москве, на стадионе «Лужники».

Российская сборная сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Свой первый матч на турнире команда проведет 14 июня в «Лужниках» против Саудовской Аравии