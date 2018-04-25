СК предложил перевести Алексея Малобродского под домашний арест

Следственный комитет России обратился в суд с просьбой перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского под домашний арест. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказала Петренко.

Ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест уже поступило в Басманный суд, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она также отметила, что рассмотрение назначено на 27 апреля.

Ранее новый худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой изменить меру пресечения для Малобродского.

Напомним, Малобродского обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что он причастен к хищению бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа» и спектакль «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова.