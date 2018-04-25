Верховный суд: на 446 обвинительных приговоров приходится один оправдательный

Российские суды выносят один оправдательный приговор на 446 обвинительных, количество оправдательных приговоров продолжает падать. Такие данные следует из статистики Судебного департамента Верховного суда о состоянии судимости за 2017 год, которую проанализировали в РБК.

При том из дошедших до суда дел около 22% были прекращены, по большей части потому что у них истек срок давности к уголовной ответственности, или умер подсудимый, или произошла амнистия.

В 2017 году выросло количество осужденных за преступления в сфере экономической деятельности, а также возросло число приговоров за преступления ​против семьи и несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства и в сфере компьютерной информации.

Однако сократилось число осужденных за насильственные преступления (после декриминализации побоев в семье), а также преступления против интересов службы в государственных, коммерческих и иных организациях, экологических преступлений и преступлений против собственности.