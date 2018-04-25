Врио главы Кемеровской области Цивилев задекларировал доход в 0 рублей

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, до марта 2018 года владевший 70% акциями угольной компании, в декларации о доходе за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 поставил прочерк. Такие данные следуют из декларации, опубликованной на сайте обладминистрации.

Согласно декларации, у Цивилева нет в собственности объектов недвижимости, политик лишь владеет мотоциклом Spyder BRP Can-Am.

При этом его жена за 2017 год заработала чуть больше 12 млн рублей, она владеет тремя квартирами общей площадью более 170 кв.м, двумя земельными участками: 37 и 1,7 тыс кв.м.

В ее распоряжении есть три машиноместа, а также жена Цивилева владеет тремя машинами: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson. У супруги политика также есть снегоход Yamaha VT 700.

Ранее СМИ писали о том, как Цивилев во время митинга после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» попросил прощения, а после встал на колени перед собравшимися. При этом днем ранее Цивилев обвинил кемеровчанина Игоря Вострикова, потерявшего в пожаре жену и троих детей, в «пиаре на горе».

Напомним, 1 апреля Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева, покинувшего пост из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В видеообращении к жителям города он сообщил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».

Сейчас Тулеев возглавляет Совет народных депутатов Кемеровской области.

В марте гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев стал вице-губернатором Кемеровской области. Цивилеву принадлежали 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Оставшиеся 30% «Колмара» принадлежат «Волга Груп» Геннадия Тимченко, сообщало РБК. При этом РБК заявили, что после назначения Цивилев покинул все посты.