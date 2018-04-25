Верховный суд оставил без изменений приговор по делу «Ив Роше»

Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше», сообщает газета «Ведомости», а также телеканал «Дождь».

Оба брата присутствовали на заседании: Алексей — лично, Олег — по видеосвязи из колонии, где он отбывает наказание по этому делу.

Защита братьев выступали за отмену приговора. Адвокат Вадим Кобзев заявил об отсутствии события преступления. Кроме того, он сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «пришел к выводу о судебном произволе» в деле. Сторона обвинения была против отмены приговора и пересмотра дела.

В марте этого года Алексей Навальный подал ходатайство в Верховный суд, требуя отменить приговор по делу «Ив Роше» и освободить его брата из колонии во исполнение решения ЕСПЧ от октября 2017 года.

Братьев Навальных признали виновными в мошенничестве в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 лет лишения свободы условно, а Олег — такой же срок реального наказания. Суд согласился со следствием о том, что Навальные организовали доставку товаров для компании «Ив Роше» по завышенным тарифам.