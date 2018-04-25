В Ереване по призыву Пашиняна возобновились протесты

В Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились протесты, на улицы вышли сотни людей. Сторонники движения «Елк» перекрывают главные улицы города, создавая автомобильные пробки. Полиция с утра начала стягивать в центр города силы и спецтехнику.

Митинг на улицах Еревана. Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

В настоящий момент, передает РИА Новости, лидер «Елк» Пашинян во главе группы протестантов направляется с площади Республики к офису Республиканской партии Армении, полиция стянула к офису дополнительные силы, в том числе БТРы.

Лидер оппозиции Никол Пашинян. Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

В среду должны были пройти переговоры между Пашиняном и исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном, представляющим правящую Республиканскую партию. Однако встреча сорвалась: Пашинян, как заявил Карапетян, в одностороннем порядке выдвинул новые требования по ее проведению и повестке.

Ранее Пашинян потребовал вернуться к переговорам на условиях оппозиции. В частности, он объявил, что Республиканская партия больше не может иметь власти в Армении, а на пост премьера должен быть назначен «кандидат от народа», после чего должны быть проведены внеочередные парламентские выборы. Карапетян на это заявил, что новый премьер-министр может быть избран исключительно в рамках закона, а не на улице.

РИА Новости сообщает, что президент Армении Армен Саркисян заявил о начале консультаций с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из нее.

В Армении проходят массовые акции протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. 23 апреля он под давлением протестов согласился уйти в отставку. Исполняющим обязанности премьера стал его соратник по партии Карен Карапетян.