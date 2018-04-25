Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы слова «Репортеров без границ»

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы слова. В нынешней редакции говорится о том, что свобода слова в России и Турции за последние три десятилетия опустилась до беспрецедентных уровней, «и это тем более тревожит из-за влияния, которые эти две страны оказывают на окружающий регион». Доклад есть в распоряжении «Новой газеты».

Россия третий год подряд занимает 148-е место в рейтинге, но только, как отметили в организации, из-за общего снижения свободы прессы во всем мире. Показатель отрицательных факторов в России снова поднялся, так как в последние годы он неуклонно растет. В настоящее время в стране задержали столько журналистов и блогеров, сколько не задерживали после падения СССР, отметили авторы исследования.

Ведущие СМИ «в значительной степени контролируются олигархами, „лояльными“ к Кремлю», растет давление на независимые СМИ и журналистов-расследователей, отмечается в докладе.

«В ответ на увеличение числа протестов и в преддверии президентских выборов 2018 года российские власти ужесточили контроль над интернетом, запугали мессенджеры и усилили на законодательном уровне давление на поисковые системы и способы обхода блокировок. Климат безнаказанности благоприятствует новым нападениям на журналистов, а угрозы, поступающие в адрес независимых редакций вызывают все большие опасения. Чечня и Крым оказались практически полностью зачищены от всех тех, кто позволяет себе критические высказывания. При этом все это не мешает Москве заявлять о себе на международной сцене как об альтернативной модели в области информации», — говорится в докладе «Репортеров без границ».

Постсоветское пространство и Турция остаются мировыми лидерами в деградации свободы СМИ, отмечается в рейтинге. Турцию, которая заняла 157-е место, организация называет «большой тюрьмой для профессиональных журналистов».

«В 2017 году в этой стране начались массовые судебные процессы. После более чем годичного предварительного заключения начался суд над десятками журналистов за их предполагаемое участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Оглашены первые приговоры, некоторые из которых — пожизненное заключение. Длящееся около двух лет чрезвычайное положение позволило властям искоренить остатки плюрализма и расчистить для президента Эрдогана дорогу для проведения конституционной реформы, отливающей в бронзе его владычество над страной. От правового государства остались лишь воспоминания, что подтверждается неисполнением постановлений Конституционного суда, постановившего в январе 2018 года немедленно освободить двух заключенных журналистов», — говорится в докладе.

Последнее, 180-е, место в рейтинге занимает КНДР. Ей предшествуют на 179 месте Эритрея и Туркменистан на 178 позиции. Южная Корея, в сравнении с 2017 годом, поднялась с 63 на 43 позицию. Существенно, с 89 на 98 место, опустилась в рейтинге Киргизия. Авторы индекса связали падение с «притеснением прессы» и «очень высокими штрафами».

Авторы рейтинга отметили, что «все больше демократически избранных лидеров» рассматривают медиа не как неотъемлемую часть основ демократии, но как «неприятеля», к которому они открыто выражают антипатию. Так, США опустились на две позиции, заняв 45 место, причем это уже второе падение страны в рейтинге свободы слова при президентстве Дональда Трампа, отметили в организации. «Президент США помог стране опуститься на 45 место тем, что называл прессу „враги американского народа“ в серии вербальных атак против журналистов, пытался заблокировать доступ к Белому дому некоторым СМИ, буднично использовал термин „фейк ньюс“», — говорится в отчете.

В рейтинге по-прежнему лидирует Норвегия, следом идут Швеция, Нидерланды и Финляндия.

Ежегодный отчет «Репортеров без границ» публикуется с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю. Он формируется на основе ответов экспертов и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов.