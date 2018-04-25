Мэр Волоколамска вопреки просьбе главы района согласовал пикеты против свалки

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев в письме к главе Волоколамска Петру Лазареву попросил в течение месяца не проводить массовые мероприятия на центральной площади перед зданием районной администрации (ул. Революционная,5), так как в это время там запланированы «тематические ярмарки».

«Довожу до Вашего сведения, что на основании постановления главы Волоколамского муниципального района (…) с 23 апреля 2018 года по 27 мая 2018 года запланировано проведение тематических ярмарок на территории городской площади», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Новой газеты».

Ранее лидеры протеста против свалки «Ядрово» в Волоколамске просили городские власти согласовать с 26 по 30 апреля и со 2 по 4 мая одиночные пикеты. Мэрия дала положительный ответ (документ есть в редакции).

«Я согласовал пикеты и митинги», — подтвердил в беседе с «Новой» мэр Волоколамска Петр Лазарев. На вопрос, будут ли в эти дни проведены ярмарки, он сказал: «Я понятия не имею». «В 2013 ярмарка проходила одновременно с митингом. Правда, на митинге народу меньше было», — добавил Лазарев.

«Если честно, эти ярмарки уже всех замучили в Волоколамске. Сколько можно их проводить? А прикрываться этими ярмарками… Ну, это вообще не солидно. Никто на эти ярмарки уже не ходит. Сейчас у нас введено чрезвычайное положение, это вносит определенные ограничения. О каких ярмарках может идти речь, когда все время идут выбросы свалочного газа? Как вы себе это представляете? А там торгуют и продуктами, и одеждой, и это все может на них оседать. Это нормально? Одной рукой вводить чрезвычайное положение, а другой — эти ярмарки, которые длятся месяцами?» — заявил Лазарев.

По словам главы города, ярмарка на центральной площади проходит регулярно с 2014 года. И если раньше она проходила один раз в квартал, и «люди даже ждали ее», то сейчас — через неделю. Кроме того, что эти ярмарки людям уже надоели, они «наносят огромный вред экономике города и района», считает Лазарев. «Эти все торговцы — не местные. Они наши деньги вывозят из города, из района, не платя не налогов здесь, ничего. Это мнение не мое, это мнение наших частных предпринимателей», — отметил мэр.

Лазарев добавил, что намерен сотрудничать с Вихаревым. «Но некоторые вопросы мне, конечно, малопонятны», — сказал он.

Лазарев — единственный чиновник в Московской области, открыто поддерживающий протест против свалок. В апреле у него дома и на работе прошли обыски.

Ситуация в Волоколамском районе обострилась после 22 февраля, когда случилось первое ЧП. Свалка «Ядрово», находящаяся практически в черте города, «проснулась» и начала выбрасывать в атмосферу фонтаны токсичного газа, который напрямую влияет на здоровье местных жителей и окружающую среду.

7 марта из-за выбросов с «Ядрово» в Волоколамске ввели режим ЧС. Концентрация сероводорода превысило предельно допустимую норму в 2,5 раза, оксида азота — в два раза.

В конце марта стало известно, что в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города после сильного выброса сероводорода на свалке.