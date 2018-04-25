Датский изобретатель получил пожизненный срок за убийство журналистки

Датский изобретатель, капитан подлодки «Наутилус» Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, сообщает AFP.

Следствие установило, что изобретатель убил журналистку во время поездки на подлодке «Наутилус», которую он сконструировал и построил, а затем расчленил ее тело.

Сам он какое-то время утверждал, что не причастен к исчезновению Валль. Однако позже Мадсен дал показания, что журналистка погибла на подлодке в результате несчастного случая, а он попытался «похоронить ее в море».

Наконец, еще позже он признался в убийстве. Мадсен заявил, что журналистка умерла от отравления угарным газом, пока он находился на палубе. После этого он расчленил ее тело и выбросил за борт по частям.

Вечером 10 августа самая большая в мире частная подлодка «Наутилус» вышла из Копенгагена. На ее борту находились два человека: сам Мадсен и журналистка из Швеции Ким Уолл, которая работала над статьей об изобретателе.

Из путешествия вернулся только изобретатель. Позднее по отдельности были найдены тело Валль, а потом ноги и голова. Руки не нашли до сих пор.

Мадсена арестовали по обвинению в убийстве. На компьютере в его офисе нашли видео с обезглавленными женщинами. Пропавшая журналистка сотрудничала с изданиями Guardian, The New York Times.