И.о. министра спорта Армении подал в отставку и присоединился к протестам

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к протестам оппозиции, сообщает армянское информагентство Panorama.

По словам министра, он сделал это по призыву лидера партии «Процветающая Армения», членом которой является. Он также призвал партию «Дашнакцутюн» и Республиканскую партию Армении «присоединиться к народу и подчиниться его требованиям».

«На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на площади, рядом с народом», — сказал Ростомян.

Партия «Процветающая Армения», которая является крупнейшей оппозиционной силой страны, призвала своих сторонников присоединиться к акциям против Республиканской партии, лидером которой является бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян. В ее заявлении, которое приводит News.am, говорится: «Призываем всех наших партийцев во всех областях страны и в Ереване мобилизоваться и выйти на улицы, быть рядом с народом».

25 апреля в Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились уличные протесты. Намеченные переговоры с Карапетяном сорвались. Пашинян, как заявил Карапетян, в одностороннем порядке выдвинул новые требования по ее проведению и повестке. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян рассказал, что днем ранее предложил президенту страны Армену Саркисяну провести внеочередные выборы в парламент.

23 апреля назначенный главой правительства экс-президент страны Серж Саргсян ушел в отставку на фоне десятидневных акций протеста, а Армен Саркисян отправил все правительство в отставку. Напомним, протесты против Саргсяна начались в Армении 13 апреля.