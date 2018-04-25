Арестованное в ОАЭ российское судно «Кристал Ист» подало сигнал SOS

Российское судно «Кристал Ист», арестованное в Объединенных Арабских Эмиратах, подало сигнал бедствия SOS, чтобы привлечь внимание к проблемам моряков. Об этом рассказал представитель профкома моряков РПСМ Владивостока Петр Осичанский, передает Интерфакс.

«Экипаж танкера „Кристал Ист“ (Crystal East) послал в эфир сигнал SOS: четверо из экипажа вынуждены были отправиться в местный госпиталь за медицинской помощью, а вахтенного помощника пришлось приводить в чувство с помощью капельниц», — сообщил Осичанский.

Он отметил, что ситуацией занимаются власти Приморского края.

«Получен ответ от администрации Приморского края, которая выразила серьезную озабоченность за судьбу российского экипажа, делает все возможное для изменения сложившейся ситуации», — сказал он.

Как рассказал директор обанкротившейся компании-судовладельца «Находка Портбункер» Вячеслав Цой, у судна до сих пор нет утвержденной стоимости, в связи с этим его нельзя выставить на продажу, чтобы покрыть часть долга.

По его словам, двое членов экипажа заболели. К ним на судно приезжал доктор, который одному из моряков стабилизировал давление, а другому посоветовал два дня отдохнуть от работы, рассказал он. Директор компании-судовладельца добавил, что на судне есть запасы еды и воды, однако закончилось топливо.

Как объяснил морской эксперт Михаил Войтенко, экипаж не может бросить судно, и власти страны, в водах которой находится судно, имеет полное право не давать им оттуда уйти.

«Моряки пытаются привлечь внимание к своей проблеме, именно поэтому они подали сигнал бедствия. Единственный выход, который я вижу, это обеспечить смену экипажа под гарантией Приморского края: гарантировать им зарплату и возвращение домой», — считает он.

Судно «Кристал Ист» находится в ОАЭ с июня 2017 года. Оно арестовано по иску Газпромбанка, которому судовладелец должен свыше 12 млн долларов. У моряков изъяли паспорта. На судне изначально находились семь членов экипажа, из-за отсутствия паспортов они не могли уехать. По данным РИА Новости, в декабре 2017 года экипаж «Кристал Ист» вернулся в Приморье, а позднее в ОАЭ прибыл другой экипаж. Моряки с прошлой недели просят помощи для возвращения на родину, поскольку на судне нет топлива и электричества, пишет агентство.