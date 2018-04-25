Навальный собрал на выдвижение в президенты 373 млн рублей

С декабря 2016 по апрель 2018 года политик Алексей Навальный собрал на выдвижение в президенты почти 373 млн рублей, причем 91 млн ему пожертвовали биткоинами, говорится в финансовом отчете кампании Навального, который опубликовал глава предвыборного штаба политика Леонид Волков.

Всего на кампанию Навального пожертвовали деньги более 100 тыс. человек, средняя сумма перевода составила 1 500 рублей.

Общие расходы кампании составили 368 млн рублей. Из них более 150 млн рублей ушло на зарплаты сотрудников региональных штабов Навального. Еще около 90 млн рублей потратили на политическую деятельность, в том числе на агитационные материалы и массовые мероприятия.

Разница между приходом и расходом составила пять миллионов рублей. Около половины этой суммы заморожено на счетах ликвидированного фонда «Пятое время года». По словам Волкова, судьба этих денег «непонятна, поскольку ликвидация была проведена вне любых законных процедур». Остальные 2,5 млн рублей уйдут на уплату налогов.

В декабре 2016 года Навальный объявил о намерении участвовать в президентских выборах, тогда же начался и сбор средств на его избирательную кампанию. Решением Центризбиркома политик не был допущен до выборов. В ЦИК сослались на наличие судимости по делу «Кировлеса».