КС постановил разработать нормы против бегства пьяных водителей с места ДТП

Конституционный суд России постановил разработать нормы против пьяных водителей, сбежавших после ДТП и избежавших таким образом медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба КС.

Суд признал неконституционным примечание 2 статьи 264 УК России, которое на практике ставит «в более выгодное положение» пьяных водителей, сбежавших после ДТП. Согласно действующему законодательству, суды могли установить факт опьянения водителя на основании наличия этилового спирта или наркотиков в его организме, либо на основании зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования.

КС обязал парламент в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. До внесения изменений будут действовать старый порядок признания водителя пьяным.

По мнению автомобильного эксперта Сергея Асланяна, в стране с независимыми судами и неподкупной полицией такая поправка — хорошее нововведение, но в России — «расширение полномочий репрессивного аппарата».

«Возможна ситуация, когда нельзя провести освидетельствование алкогольного опьянения, но есть показания и косвенные улики, свидетельствующие, что человек был пьяный, скрылся с места происшествия и тем самым избежал обвинения по этой статье. Однако огромное количество людей могут быть признаны пьяными со ссылками на эту правовую норму без должного разбирательства», — считает Асланян.

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос президиума Ивановского областного суда, в кассационном производстве которого находится уголовное дело в отношении Сергея Журавлева. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погибли два его пассажира. После аварии Журавлев скрылся, но через год явился в полицию сам. В суде он заявил, что разрешенной скорости не превышал и за рулем был трезв. Это противоречило показаниям свидетелей и потерпевших, видеозаписям и другим уликам. Водителя приговорили к восьми годам лишения свободы. Приговор суда был обжалован, Верховный суд посчитал, что доводы о неправомерном признании Журавлева в совершении ДТП в нетрезвом виде заслуживают внимания, так как медицинского освидетельствования он не проходил.