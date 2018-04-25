Росфинмониторинг нашел операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, передает РБК.

Ведомство проанализировало утечки из зарубежных офшорных регистраторов, включая «панамское досье» и «райское досье».

«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил Чиханчин.

Росфинмониторинг установил, что с этими компаниями связаны представители «губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней».

«Результаты расследования направлены в правоохранительные органы»,- добавил Чиханчин.

«Панамское досье» и «Райское досье» — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые после утечки изучал и публиковал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно «панамскому досье», офшоры есть у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и секретаря генсовета «Единой России» и бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака и других российских чиновников, депутатов и сенаторов, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем были засекречены.

В «райском досье» упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.