СК отказал фигуранту «пензенского дела» в возбуждении дела о пытках

Следственный комитет России отказался возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСБ, сообщает «Медиазона». Об этом его просил фигурант «пензенского дела» Игорь Шишкин, который жаловался на пытки со стороны сотрудников спецслужбы.

«По результатам проведенной проверки в части обнаружения телесных повреждений Шишкина И. Д. (…) вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в ответе прокуратуры на жалобу члена петербургской ОНК Екатерины Косаревской.

Косарева написала жалобу в прокуратуру после того, как не получила ответа из петербургского управления ФСБ — именно туда было направлено обращение о пытках Шишкина. Ответа из спецслужбы правозащитница не получила до сих пор.

Игоря Шишкина арестовали в Санкт-Петербурге в конце января. Члены ОНК зафиксировали на его теле многочисленные гематомы и следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Кроме того, у антифашиста диагностировали перелом нижне стенки глазницы. При этом сам Шишкин сказал членам ОНК, что получил травмы во время тренировок.

В середине апреля Следственный комитет отказался возбудить дело о жалобе на пытки Виктора Филинкова — другого фигуранта «пензенского дела».

Читайте также Новый улов. Еще одному петербуржцу предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе

Шишкин, Филинков, а также Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Игорь Шишкин и Юлий Бояршинов арестованы по делу о «террористическом сообществе „Сеть“». По данным ФСБ, эта организация планировала устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу.