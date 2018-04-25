ЕСПЧ присудил компенсацию основателю «Смотра.ру» за незаконное содержание под стражей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Эрик Давидович) и присудил ему компенсацию в размере 2,1 тыс. евро, передает Интерфакс.

Как сообщил его адвокат Сергей Жорин, решение было вынесено 28 марта. «Обвинения, по которым он находится под стражей, ЕСПЧ признал необоснованными», — рассказал адвокат.

Напомним, автоблогера и основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили задержали в феврале 2016 года. Его обвиняли в мошенничестве со страховыми выплатами и легализации денежных средств. По версии следствия, Китуашвили в составе организованной преступной группы инсценировал хищение трех автомобилей. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы, получил на счета, открытые в столичных банках, страховое возмещение якобы за похищенные и застрахованные машины.

Сам Китуашвили не признает свою вину и утверждает, что его задержание и арест связаны с выходом на его Youtube-канале расследования о коррупции в руководстве ГИБДД.