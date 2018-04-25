Новая газета

ЕСПЧ присудил компенсацию основателю «Смотра.ру» за незаконное содержание под стражей

Общество

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Эрик Давидович) и присудил ему компенсацию в размере 2,1 тыс. евро, передает Интерфакс.

Как сообщил его адвокат Сергей Жорин, решение было вынесено 28 марта. «Обвинения, по которым он находится под стражей, ЕСПЧ признал необоснованными», — рассказал адвокат.

Напомним, автоблогера и основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили задержали в феврале 2016 года. Его обвиняли в мошенничестве со страховыми выплатами и легализации денежных средств. По версии следствия, Китуашвили в составе организованной преступной группы инсценировал хищение трех автомобилей. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы, получил на счета, открытые в столичных банках, страховое возмещение якобы за похищенные и застрахованные машины. 

Сам Китуашвили не признает свою вину и утверждает, что его задержание и арест связаны с выходом на его Youtube-канале расследования о коррупции в руководстве ГИБДД.

Теги:
уголовное дело, блогеры, еспч, автомобили
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