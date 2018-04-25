Адвокат: арестованный экс-замглавы ФСИН Коршунов решил не обращаться в ЕСПЧ, потому что это «непатриотично»

Бывший заместитель начальника ФСИН по капитальному строительству Олег Коршунов считает, что поступит «непатриотично», если обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Линникова.

«Коршунов является государственным советником РФ — звание генерал-лейтенант. Обращение в Европейский суд по правам человека, с его точки зрения, это неприемлемо, неправильно, если хотите — непатриотично», — сказал Линников.

Ранее стало известно, что Коршунов стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки при заключении госконтрактов на поставки сахара и топлива для нужд ведомств. Источник ТАСС также сообщал, что в отношении начальника ФСИН возбудили новое, пятое, уголовное дело, которое касается строительства СИЗО в Крыму.

14 сентября Басманный суд Москвы арестовал Коршунова на два месяца. Отметим также, что во время проверок управлений ФСИН, которые курировал Коршунов, из ведомства уволили заместителя начальника финансово-экономического управления (ФЭУ) ФСИН, а также начальника управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) ФСИН.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, в результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

В свою очередь, собеседники «Новой газеты» заявляют, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2».