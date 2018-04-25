В армянском парламенте распалась правящая коалиция

В парламенте Армении распалась правящая коалиция: о выходе из нее объявила партия «Дашнакцутюн», входившая в ее состав на правах младшего партнера Республиканской партии.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы заявляем об отказе от участия в политической коалиции», — говорится в заявлении «Дашнакцутюн».

Там же отмечается, что парламент должен избрать главой правительства человека, пользующегося доверием народа и способного преодолеть политический кризис, а также обеспечить условия для проведения досрочных парламентских выборов.

Благодаря союзу с «Дашнакцутюном» Республиканская партия имела полный контроль над Национальным собранием Армении: вместе они контролировали 65 из 105 мест в парламенте страны. При этом партия «Дашнакцутюн» имела только семь мест в Национальном собрании, тогда как Республиканская партия — 58.

Ранее у оппозиции было 40 мест в парламенте (девять — «Елк» и еще 31 «Проветающая Армения»). Для избрания своего кандидаты в премьер-министры ей не хватало 13 голосов. Теперь, после выхода «Дашнакцутюна» из правящей коалиции, не хватает только шести. Для избрания премьер-министра в парламенте необходимо набрать 53 голоса.

Утром 25 апреля в Ереване по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновились протесты. Днем исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к оппозиции. Вечером фракция «Елк» объявила о выдвижении Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

В Армении с 13 апреля идут массовые протесты против власти, под их давлением бывший президент страны, ставший премьер-министром, Серж Саргсян покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, ранее занимавший должность первого зама Саргсяна.